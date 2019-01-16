Новость о том, что Алле Пугачевой из-за аллергии на искусственный снег стало плохо на съемках программы Сегодня вечером, вызвала переполох среди поклонников. Правда, супруг артистки уверяет, что ничего похожего и близко не было.

Новость о том, что из-за аллергии на искусственный снег стало плохо на съемках программы "Сегодня вечером", вызвала переполох среди поклонников. Правда, супруг артистки уверяет, что ничего похожего и близко не было."Какая аллергия? – возмутился Максим, узнав, что пишут о его благоверной. – У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают всю эту ерунду. Съемка с Игорем Николаевым была 29 ноября. С тех пор Алла нигде не снималась. И аллергии у нее нет. Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать. Так что меньше верьте тому, что пишут в интернете. Короче, все хорошо!"Однако обнародованная запись из коридоров "Останкино" свидетельствуют, что Галкин лжет и скрывает информацию о состоянии жены-пенсионерки. На видео слышно, как Примадонна кашляет в студии, а за кулисами рассказывает о своих проблемах. Мол, планировала остаться до конца, но из-за сильного кашля вынуждена покинуть съемки. "Я была в этой студии много раз, и ничего! – слышен голос певицы. – А сегодня прямо мучаюсь!"Сотрудница программы, как пишет, предположила, что кашель и першение в горле могли начаться из-за искусственного снега, который щедро разбросали по студии, чтобы придать праздничную атмосферу. "Точно!" – ответила примадонна и поспешила на выход.Напомним, что в апреле исполнится 70 лет. У артистки целый букет болезней. Например, лет десять назад эндокринная система, которая после Чернобыля у Пугачевой не в порядке, стала причиной выявленного сахарного диабета. Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. А после проблем с сердцем была вынуждена прибегнуть к стентированию.