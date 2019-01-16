На совещании с правительством президент России поднял вопрос о ситуации с расселением полуразрушенного дома. Глава государства дал строгий наказ губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

На совещании с правительством президент России поднял вопрос оситуации с расселением полуразрушенного дома.Глава государства дал строгий наказ губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.ВладимирПутин потребовал от присутствующего на мероприятиигубернатора руководителя региона полностью расселить многоэтажку, пострадавшуюот газа.При этом президент подчеркнул, что по этому поводу кнему с просьбой обратились жители. Путин добавил, что прекрасно их понимает."Несмотря на то, что экспертизапоказывает, что жить там можно, трагедия большая. Дом расселить целиком. Всем предоставитьжилье", – цитирует Владимира Путина " Прием сделать это президентнаказал губернатору Дубровскому в кратчайшие сроки.Российский лидер отметил, чтона это уйдет больше миллиарда рублей. Предварительно деньги на новое жилье для жителейобрушившегося дома выделят из федерального и регионального бюджетов.Но есть итретий источник, о котором напомнил Владимир Путин. "С "Магниткой" поговорим, -указал глава государства, заметив, что ″они откликаются всегда на подобные вещи".Также президент предложилвластям региона посоветоваться с жителями о том, что сделать на местемногоэтажки. Возможно, это будет новое строительство или парк.Напомним, утром 31 декабря прогремел взрыв в Магнитогорске – в результатеобрушился подъезд здания. По данным Следственного комитета, газовоеоборудование в доме не проверяли более шести месяцев. Завалы разбиралинесколько дней. Были обнаружены тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе11-месячного ребенка, удалось спасти.Как писали "Дни.ру", утром 14 января газ в городе Шахты Ростовской области. Погибла жительницаодной из квартир, двое пострадали, судьба четверых остается неизвестной.