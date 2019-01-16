На совещании с правительством президент России поднял вопрос о
ситуации с расселением полуразрушенного дома.
Глава государства дал строгий наказ губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.
На совещании с правительством президент России поднял вопрос о
ситуации с расселением полуразрушенного дома.
Глава государства дал строгий наказ губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.
Владимир
Путин потребовал от присутствующего на мероприятии
губернатора руководителя региона полностью расселить многоэтажку, пострадавшую
от газа.
При этом президент подчеркнул, что по этому поводу к
нему с просьбой обратились жители. Путин добавил, что прекрасно их понимает.
"Несмотря на то, что экспертиза
показывает, что жить там можно, трагедия большая. Дом расселить целиком. Всем предоставить
жилье", – цитирует Владимира Путина " Прием сделать это президент
наказал губернатору Дубровскому в кратчайшие сроки.
Российский лидер отметил, что
на это уйдет больше миллиарда рублей. Предварительно деньги на новое жилье для жителей
обрушившегося дома выделят из федерального и регионального бюджетов.
Но есть и
третий источник, о котором напомнил Владимир Путин. "С "Магниткой" поговорим, -
указал глава государства, заметив, что ″они откликаются всегда на подобные вещи".
Также президент предложил
властям региона посоветоваться с жителями о том, что сделать на месте
многоэтажки. Возможно, это будет новое строительство или парк.
Напомним, утром 31 декабря прогремел взрыв в Магнитогорске – в результате
обрушился подъезд здания. По данным Следственного комитета, газовое
оборудование в доме не проверяли более шести месяцев. Завалы разбирали
несколько дней. Были обнаружены тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе
11-месячного ребенка, удалось спасти.
Как писали "Дни.ру", утром 14 января газ в городе Шахты Ростовской области. Погибла жительница
одной из квартир, двое пострадали, судьба четверых остается неизвестной.