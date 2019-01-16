Политический бизнесмен и человек, имеющий
имидж главного пророссийского кандидата Юрий Бойко может сыграть неожиданную
роль на выборах президента Украины 2019. Он имеет одну крайне важную
особенность: согласно всем социологическим исследованиям, Бойко гарантированно
проигрывает любому оппоненту во втором туре.
Политический бизнесмен и человек, имеющий
имидж главного пророссийского кандидата Юрий Бойко может сыграть неожиданную
роль на выборах президента Украины 2019. Он имеет одну крайне важную
особенность: согласно всем социологическим исследованиям, Бойко гарантированно
проигрывает любому оппоненту во втором туре.
1Именно этой особенностью кандидата от "Оппозиционной
платформы – За жизнь" может воспользоваться Петр Порошенко. Действующий
президент Украины неожиданно для всех вышел на второе место в предвыборной
гонке, выжав максимум из учиненного им церковного раскола. Таким образом, данный
момент второй тур выглядит так: Юлия Тимошенко, против Петра Порошенко.
Подобная диспозиция абсолютно не устраивает последнего, поскольку сулит его
разгромное поражение на выборах президента Украины 2019.
Последний шанс Порошенко
Внезапным козырем в рукаве президента
Украины может стать откровенно враждебная ему "Оппозиционная платформа – За
жизнь". Она собрала внутри себя разнородные и иногда совершенно враждебные друг
другу группы политических интересов. Под руководством Виктора Медведчука -
активного деятеля первого майдана и сторонника Тимошенко, платформа
объединилась вокруг Юрия Бойко – самого рейтингового из открыто оппозиционных
Киевской власти кандидатов.
Естественно, Медведчук, Левочкин, Робинович
и другие соратники Бойко ставят в президентской гонке на Юлию Тимошенко и
намерены сотрудничать именно с ней. Но внезапный взлет Порошенко и то,
насколько он активно разыгрывает антироссийскую карту, может внести коррективы
в планы этих политбизнесменов. Представители украинского истеблишмента умеют
держать нос по ветру.
В данный момент идут активные торги между
кандидатами за то, кто больше предложит оппозиционерам. Это неудивительно, ведь
главная цель последних – возвращение в высшие эшелоны Украинской власти, а не
победа на президентских выборах. Враждебность курсу Порошенко вряд ли оттолкнет
Бойко и соратников, им не впервой сотрудничать с Петром Алексеевичем.
Враги на словах – друзья на деле
Еще летом 2018 года существовал план, в
рамках которого Бойко изначально планировался в качестве спарринг-партнера
Порошенко во втором туре выборов президента на Украине 2019. Идея заключалась в
том, чтобы запугать жителей Центра и Запада Украины реваншем "агентов Путина".
Существование данной схемы косвенно подтверждалось и тем, что Бойко часто
показывали на украинских телеканалах, в том числе на канале "Прямой", которые
контролируется администрацией Порошенко. Подобная игра не могла проводится
вслепую. Вероятнее всего Бойко вел первый этап своей кампании в тесном контакте
с Порошенко, что и помогло ему набрать нужный рейтинг.
Таким образом, кулуарный альянс "Пророссийского кандидата" Юрия Бойко и
действующего президента – это настоящая бомба. Она сможет дать Порошенко
реальную возможность одержать победу на выборах президента Украины 2019.