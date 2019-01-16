Политический бизнесмен и человек, имеющий имидж главного пророссийского кандидата Юрий Бойко может сыграть неожиданную роль на выборах президента Украины 2019. Он имеет одну крайне важную особенность: согласно всем социологическим исследованиям, Бойко гарантированно проигрывает любому оппоненту во втором туре.

Политический бизнесмен и человек, имеющийимидж главного пророссийского кандидата Юрий Бойко может сыграть неожиданнуюроль на выборах президента Украины 2019. Он имеет одну крайне важнуюособенность: согласно всем социологическим исследованиям, Бойко гарантированнопроигрывает любому оппоненту во втором туре.1Именно этой особенностью кандидата от "Оппозиционнойплатформы – За жизнь" может воспользоваться Петр Порошенко. Действующийпрезидент Украины неожиданно для всех вышел на второе место в предвыборнойгонке, выжав максимум из учиненного им церковного раскола. Таким образом, данныймомент второй тур выглядит так: Юлия Тимошенко, против Петра Порошенко.Подобная диспозиция абсолютно не устраивает последнего, поскольку сулит егоразгромное поражение на выборах президента Украины 2019.Последний шанс ПорошенкоВнезапным козырем в рукаве президентаУкраины может стать откровенно враждебная ему "Оппозиционная платформа – Зажизнь". Она собрала внутри себя разнородные и иногда совершенно враждебные другдругу группы политических интересов. Под руководством Виктора Медведчука -активного деятеля первого майдана и сторонника Тимошенко, платформаобъединилась вокруг Юрия Бойко – самого рейтингового из открыто оппозиционныхКиевской власти кандидатов.Естественно, Медведчук, Левочкин, Робиновичи другие соратники Бойко ставят в президентской гонке на Юлию Тимошенко инамерены сотрудничать именно с ней. Но внезапный взлет Порошенко и то,насколько он активно разыгрывает антироссийскую карту, может внести коррективыв планы этих политбизнесменов. Представители украинского истеблишмента умеютдержать нос по ветру.В данный момент идут активные торги междукандидатами за то, кто больше предложит оппозиционерам. Это неудивительно, ведьглавная цель последних – возвращение в высшие эшелоны Украинской власти, а непобеда на президентских выборах. Враждебность курсу Порошенко вряд ли оттолкнетБойко и соратников, им не впервой сотрудничать с Петром Алексеевичем.Враги на словах – друзья на делеЕще летом 2018 года существовал план, врамках которого Бойко изначально планировался в качестве спарринг-партнераПорошенко во втором туре выборов президента на Украине 2019. Идея заключалась втом, чтобы запугать жителей Центра и Запада Украины реваншем "агентов Путина".Существование данной схемы косвенно подтверждалось и тем, что Бойко частопоказывали на украинских телеканалах, в том числе на канале "Прямой", которыеконтролируется администрацией Порошенко. Подобная игра не могла проводитсявслепую. Вероятнее всего Бойко вел первый этап своей кампании в тесном контактес Порошенко, что и помогло ему набрать нужный рейтинг.Таким образом, кулуарный альянс "Пророссийского кандидата" Юрия Бойко идействующего президента – это настоящая бомба. Она сможет дать Порошенкореальную возможность одержать победу на выборах президента Украины 2019.