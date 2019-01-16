Японский МИД воздержался от официальных комментариев по поводу итогов состоявшихся в Москве переговоров министров иностранных дел Японии и России.

Японский МИД воздержался от официальных комментариев по поводу итогов состоявшихся в Москве переговоров министров иностранных дел Японии и России."Мы хотели бы воздержаться от комментариев относительно переговоров, в том числе по обсуждавшимся вопросам", — сообщили РИА Новости в МИД Японии​​​.15 января заместители министров иностранных дел Японии и России проведут консультации. Следующая встреча на министерском уровне пройдет в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности.Тем временем на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров заявил, что позиция японского правительства в отношении мирного договора и принадлежности южной части Курильской гряды изменений не претерпела.Как сказала в воскресенье в эфире "России 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам.На встрече в Сингапуре в прошлом ноябре лидеры двух стран договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В то же время, как подчеркнул в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров, Москва не собирается обсуждать свой суверенитет над южной частью Курил, а это восемь островов – Итуруп, Кунашир и Малая Курильская гряда, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый.Миф о "четырех островах", по мнению специалистов, России навязан японцами, которые объединили все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров — Хабомаи.По словам корреспондента ВГТРК Сергея Мингажева, японские СМИ целенаправленно убеждают жителей своей страны, что Россия готова отдать им часть Южных Курил: "Если посмотреть японское телевидение и почитать газеты, складывается впечатление, что ведется массированная информационная кампания по подготовке общественного мнения страны к тому, что уже в ближайшее время будет решен вопрос о территориальной принадлежности Южных Курил и подписан мирный договор".