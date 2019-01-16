В начале выпуска о чрезвычайном происшествии. Чуть больше часа назад поступило сообщение, что в одном из залов кинотеатра произошло задымление.

В начале выпуска о чрезвычайном происшествии. Чуть больше часа назад поступило сообщение, что в одном из залов кинотеатра произошло задымление. На месте работает наша съемочная группа. Все подробности мы узнаем Валерии Саенко. Валерия, здравствуйте. Вам слово.Работа кинокомплекса полностью восстановлена. Людей стали запускать внутрь еще до 6-ти часов вечера, по предварительной информации задымление произошло в 4, самом большом, зале кинотеатра. Его причиной стало возгорание, но очаг был небольшой, его удалось оперативно потушить. Людей вывели без паники. По первоначальным данным, пострадавших нет. Медицинская помощь никому не понадобилась. На на момент срабатывания пожарной сигнализации покинуть здание пришлось всем посетителям кинокомплекса.Валерия, посетительница кинотеатра: "- Всех вывели. сработала пожарная сигнализация, сказали произошло задымление.- Вы были в этом зале?- Я была в другом зале, просто объявилось на весь комплекс, и сказали всем выйти.- То есть фильм прервали?- Да. Деньги всем возвращают".Информация продолжает поступать. По последним данным Произошло короткое замыкание в электрощитке. По прибытию пожарных подразделений было установлено, чтопожара нет, было (предварительно) задымление в вентиляционном канале, его устранили до прибытия спасателей. Из кинотеатра было эвакуировано 70 человек. Никто не пострадал