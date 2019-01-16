Нижняя
палата парламента на пленарном заседании в среду, 16 января, приняла в
первом чтении законопроект, регулирующий вопросы оказания паллиативной
медицинской помощи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что
документ прошел обсуждение с общественностью и профессиональным
сообществом.
Нижняя
палата парламента на пленарном заседании в среду, 16 января, приняла в
первом чтении законопроект, регулирующий вопросы оказания паллиативной
медицинской помощи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что
документ прошел обсуждение с общественностью и профессиональным
сообществом.
Нормативно-правовой акт вводит понятие "паллиативная медицинская помощь" как комплекса мероприятий для улучшения качества жизни неизлечимо пациента и избавления его от боли. Подчеркивается, что это не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка.
Предложено
разделить паллиативную помощь на три вида: доврачебную, врачебную и
специализированную. Также законопроект регулирует вопросы предоставления
обезболивающих.
В
случае принятия документа граждане смогут бесплатно получать
лекарственные препараты при оказании паллиативной помощи не только в
стационарах, но и на дому. Заниматься поддержкой тяжело больных будут
работники, прошедшие специальную подготовку. Взаимодействие медицинских и общественных организаций будет возложено на Минздрав и Минтруда.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон о паллиативной помощи ждут
граждане. Парламентарий подчеркнул, что люди не только смогут получать
качественную медицинскую и психологическую помощь, но и быть в тяжелый
период дома, со своими родными и близкими.
Володин
напомнил, что проект закона разработали по поручению президента России
Владимира Путина после его встречи с волонтерами, оказывающими помощь
тяжело больным людям.
"Средства
на паллиативную помощь есть – президент подчеркнул, что только в 2019
году на эти цели будет направлено около пяти миллиардов рублей", —
сказал спикер.
Председатель
нижней палаты подчеркнул, что до первого чтения депутаты обсуждали
законопроект с общественностью, экспертами и медицинским сообществом.
"Чтобы максимально учесть все необходимые замечания и выйти на
качественный и проработанный закон", – сказал Володин.
Среди прочих участие в обсуждении принимали руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер.
Нынешнее определение паллиативной помощи не совсем соответствует
реальному положению дел, в результате чего страдает ее качество,
посетовала общественник.
По
ее словам, в паллиативной помощи нуждаются 1,3 миллиона россиян каждый
год. "Это ключевая вещь. Люди, которые долго болеют, хотят уходить из
жизни дома. Они не хотят быть в больнице, не хотят белых халатов,
неонового света, пикающих аппаратов, трубочек, которые отовсюду торчат –
они хотят, чтобы рядом был кто‑то, кто держит их за руку, чтобы им было
не больно и не стыдно", – передает слова Федермессер нижней палаты.
Законопроект
о паллиативной медицинской помощи – один из общественно-значимых
документов для Госдумы. О необходимости его скорейшего принятия Вячеслав
Володин заявил депутатам на открытии весенней сессии 9 января.
На прошлой неделе депутаты проект закона о поиске пропавших детей с помощью геолокации.