Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 16 января, приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы оказания паллиативной медицинской помощи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что документ прошел обсуждение с общественностью и профессиональным сообществом.

Нижняяпалата парламента на пленарном заседании в среду, 16 января, приняла впервом чтении законопроект, регулирующий вопросы оказания паллиативноймедицинской помощи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, чтодокумент прошел обсуждение с общественностью и профессиональнымсообществом.Нормативно-правовой акт вводит понятие "паллиативная медицинская помощь" как комплекса мероприятий для улучшения качества жизни неизлечимо пациента и избавления его от боли. Подчеркивается, что это не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка.Предложеноразделить паллиативную помощь на три вида: доврачебную, врачебную испециализированную. Также законопроект регулирует вопросы предоставленияобезболивающих.случае принятия документа граждане смогут бесплатно получатьлекарственные препараты при оказании паллиативной помощи не только встационарах, но и на дому. Заниматься поддержкой тяжело больных будутработники, прошедшие специальную подготовку. Взаимодействие медицинских и общественных организаций будет возложено на Минздрав и Минтруда.СпикерГосдумы Вячеслав Володин отметил, что закон о паллиативной помощи ждутграждане. Парламентарий подчеркнул, что люди не только смогут получатькачественную медицинскую и психологическую помощь, но и быть в тяжелыйпериод дома, со своими родными и близкими.Володиннапомнил, что проект закона разработали по поручению президента РоссииВладимира Путина после его встречи с волонтерами, оказывающими помощьтяжело больным людям."Средствана паллиативную помощь есть – президент подчеркнул, что только в 2019году на эти цели будет направлено около пяти миллиардов рублей", —сказал спикер.Председательнижней палаты подчеркнул, что до первого чтения депутаты обсуждализаконопроект с общественностью, экспертами и медицинским сообществом."Чтобы максимально учесть все необходимые замечания и выйти накачественный и проработанный закон", – сказал Володин.Среди прочих участие в обсуждении принимали руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер.Нынешнее определение паллиативной помощи не совсем соответствуетреальному положению дел, в результате чего страдает ее качество,посетовала общественник.Поее словам, в паллиативной помощи нуждаются 1,3 миллиона россиян каждыйгод. "Это ключевая вещь. Люди, которые долго болеют, хотят уходить изжизни дома. Они не хотят быть в больнице, не хотят белых халатов,неонового света, пикающих аппаратов, трубочек, которые отовсюду торчат –они хотят, чтобы рядом был кто‑то, кто держит их за руку, чтобы им былоне больно и не стыдно", – передает слова Федермессер нижней палаты.Законопроекто паллиативной медицинской помощи – один из общественно-значимыхдокументов для Госдумы. О необходимости его скорейшего принятия ВячеславВолодин заявил депутатам на открытии весенней сессии 9 января.На прошлой неделе депутаты проект закона о поиске пропавших детей с помощью геолокации.