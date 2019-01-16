Андрей Понорец отметил, что УВД по ЗАО имеет положительную статистику по 2018 году, которую надо сохранить и улучшать и в последующие отчетные периоды...

В актовом зале УВД по ЗАО в присутствии заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца, а также приглашенных руководителей территориальных подразделений прокуратуры, следственного комитета, МЧС и ФСБ, судов, представителей Общественных советов при столичной полиции и УВД по ЗАО состоялось оперативное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности Управления за 2018 год.Начальник Управления внутренних дел по Западному административному округу города Москвы генерал-майор полиции Андрей Пучков в своем докладе привел статистические данные и провел подробный анализ работы всего Управления, отдельно рассказав о работе практически каждого территориального подразделения.Заместитель префекта Западного округа Дмитрий Гащенков в своем выступлении отметил многочисленные положительные отзывы и впечатления населения и зарубежных гостей от работы личного состава УВД в ходе проведения в Москве спортивных мероприятий в 2018 году.Со словами благодарности сотрудникам УВД и территориальных ОМВД выступили и другие приглашенные руководители силовых ведомств.Генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец отметил, что УВД по ЗАО имеет положительную статистику по 2018 году, которую надо сохранить и улучшать и в последующие отчетные периоды.Резюмируя итоговые результаты оперативно-служебной деятельности УВД по ЗАО, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве указал на имеющиеся недостатки, а также положительные результаты работы подразделений Управления и территориальных отделов.В завершение мероприятия генерал-майор полиции Андрей Пучков поздравил начальников лучших подразделений округа и вручил переходящий вымпел «Лучшее подразделение аппарата УВД» начальнику Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД полковнику полиции Андрею Власенко.Переходящий вымпел «Лучший ОМВД УВД по ЗАО», а также Диплом I степени был вручен начальнику Отдела МВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы подполковнику полиции Владимиру Солянику.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93