Елизавета Боярская недавно во второй
раз стала мамой. На этот раз беременность протекала легко.
Елизавета Боярская недавно во второй
раз стала мамой. На этот раз беременность протекала легко.
В начале декабря знаменитость подарила
супругу Максиму Матвееву сына Гришу. отметила, что ходила на занятия для будущих мам. Многие навыки, полученные Боярской с первым сыном, забылись.
Артистке пришлось вновь учиться ухаживать за младенцем.
"У меня недавно родила подруга. Когда увидела ее ребенка,
обомлела – такой он был маленький. Уже и забыла, что дети такими бывают", – с
улыбкой заметила звезда.
рассказала,
что в отличии от первой беременности, вторая проходила легко. Не смотря на интересное положение, артистка активно играла, репетировала и участвовала в
благотворительных мероприятиях.
"Эту беременность я вообще не заметила. С Андрюшей (старшим
сыном Боярской – Прим.ред.) прислушивалась к каждому шороху, мне казалось, те девять
месяцев бесконечны. А сейчас все так быстро пролетело", – призналась
знаменитость.
По словам Боярской, когда у беременной женщины есть старшие
дети, она полностью погружена в их жизнь и не замечает, что следующий ребенок
на подходе. Об этом сообщает .