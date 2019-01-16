Елизавета Боярская недавно во второй раз стала мамой. На этот раз беременность протекала легко.

Елизавета Боярская недавно во второйраз стала мамой. На этот раз беременность протекала легко.В начале декабря знаменитость подариласупругу Максиму Матвееву сына Гришу. отметила, что ходила на занятия для будущих мам. Многие навыки, полученные Боярской с первым сыном, забылись.Артистке пришлось вновь учиться ухаживать за младенцем."У меня недавно родила подруга. Когда увидела ее ребенка,обомлела – такой он был маленький. Уже и забыла, что дети такими бывают", – сулыбкой заметила звезда.рассказала,что в отличии от первой беременности, вторая проходила легко. Не смотря на интересное положение, артистка активно играла, репетировала и участвовала вблаготворительных мероприятиях."Эту беременность я вообще не заметила. С Андрюшей (старшимсыном Боярской – Прим.ред.) прислушивалась к каждому шороху, мне казалось, те девятьмесяцев бесконечны. А сейчас все так быстро пролетело", – призналасьзнаменитость.По словам Боярской, когда у беременной женщины есть старшиедети, она полностью погружена в их жизнь и не замечает, что следующий ребенокна подходе. Об этом сообщает .