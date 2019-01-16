Родная сестра звезды 80-х Александра Добрынина - Лариса Николаевна обвиняет певца в том, что он цинично выкинул из дома их родную мать Маргариту Максимовну. Как утверждает родственница исполнителя хита Розовые розы, все началось летом, когда 93-летняя родительница попала в больницу и несколько дней лежала там брошенная.

Родная сестра звезды 80-х Александра Добрынина - ЛарисаНиколаевна обвиняет певца в том, что он цинично выкинул из дома их родную мать Маргариту Максимовну. Как утверждает родственница исполнителя хита "Розовые розы", всеначалось летом, когда 93-летняя родительница попала в больницу и несколько дней лежалатам брошенная.Якобы посторонние люди разыскали Ларису Николаевну в НабережныхЧелнах и умоляли спасти и забрать страдающую женщину. Теперь Маргарита Николаевнапривыкает к жизни в провинции. Редакторы ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия1", разобравшись в ситуации, выяснили, что все не так однозначно."За мамой нужен уход.Ему это надоело, возможно. Я нашла ее в плохом состоянии. Когда я приехала кАлександру, он мне выкинул ее белье и не пустил меня домой. Но главная драма,что он не отвечает на звонки", – заявила Лариса Николаевна ведущему Андрею Малаховууже в студии программы.На съемочной площадке появился и сам Александр Добрынин.Артист заметно нервничал. Певец не понимал, почему Ляля, именно так он называетсестру, устраивает скандал."Мама поехала в гости к Ляле, была там 30 дней. Приехала домойи опять началось: скорая помощь, скорая помощь… Ладно. После этого ни с того нис сего она приходит ко мне в комнату, я сплю, и говорит: "Я где?" Она говорит,что пойдет на улицу. Я говорю: "Куда? 6:30 утра". Надела серое пальто ивыходит. Я говорю: "Не пущу!" И она как закричит: "Помогите! Спасите!" -вспоминает звезда 80-х.Александру пришлось отпустить мать. В десять часов, когда МаргаритаМаксимовна не вернулась, он решил ее искать. Нашел в больнице. Справился оздоровье. Хотел перевести ее в госпиталь, для продолжения лечения, но не успел:сестра увезла родительницу к себе.Также артист отметил, что не пустил Ларису в на порог,так как на тот момент был не один. В его постели отдыхала голая возлюбленная.После отъезда матери Добрынин затеял ремонт в квартире. Выкинулвсе вещи родительницы, ее мебель раздарил и отнес на помойку. По словам артиста, жилплощадь принадлежитему. Он планирует создавать семью с новой возлюбленной."Маму не могу сейчас пригласить по нескольким причинам.Во-первых, нет мебели. Во-вторых, рояль занимает много места и еще будетграндиозный ремонт. Как она может тамжить? В побелке? Сверлить, шум, она в коридоре спать будет?" – заметила звезда.Как рассказал Александр, Маргарита Максимовна потеряла жилплощадьв Набережных Челнах из-за неравноценного обмена. После того, как около 30-тилет назад пожилая женщина осталась без собственного угла он забрал ее в Москву.Концертный директор певца Елена Шалимова сообщила, что болеевнимательного сына чем Добрынин найти сложно. Около 30 лет артист ухаживал зародительницей. На гастролях он несколько раз в день звонил Маргарите Максимовне,заботясь о ее здоровье. Из-за ее болезни отменял выступления, оставался без заработка. 61–летнийартист просто устал быть сиделкой, матери, которая страдает старческим слабоумием. СловаШалимовой подтвердила соседка Добрынина.После вокалист отметил, что всю жизнь был личной собственностьюродительницы. Маргарита Максимова влезала в личную жизнь, разрушала его отношения сженщинами и не дала построить семью. Судьба, возможно, подарила ему последнийшанс стать счастливым, поэтому ничего страшного если его мать поживет у сестры.В конце программы Добрынин предложил родительнице купить комнатув Москве и нанять сиделку. МаргаритаМаксимовна и Лариса Николаевна отказались.