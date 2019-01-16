В Сербии раскрыли план покушения на Владимира Путина.
Задержанный властями ваххабит действовал не один, а значит, угроза сохраняется.
В Сербии раскрыли план покушения на Владимира Путина.
Задержанный властями ваххабит действовал не один, а значит, угроза сохраняется.
Местным журналистам удалось узнать подробности задержания
полицейскими 21-летнего Армина Алибашича. Остановили его для проверки документов
в городе Нови-Пазар, почти в двухстах километрах от Белграда. Патруль заинтересовался
подозрительно большим рюкзаком, который нес Алибашич.
Оказалось, что в рюкзаке лежала винтовка с оптическим
прицелом, а в квартире ваххабита полицейские нашли целый арсенал оружия и
оборудования, необходимого для изготовления взрывных устройств. В смертоносной
коллекции боевика были различные химические вещества, часы для подсоединения к
бомбам, мобильные телефоны для активации взрывных устройств, провода,
детонаторы.
Помимо этого, боевик хранил у себя дома флаг запрещенной в
России террористической организации "Исламское государство", агитационные
материалы, листовки и соответствующую литературу.
Сыщики оперативно проверили контакты Алибашича и выяснили,
что он готовил акцию к визиту Владимира Путина, намеченному на 17 января.
Террорист подготовил бомбу и хотел взорвать ее день прибытия российского
президента в Белград.
Эксперт по борьбе с терроризмом Джевад Галияшевич считает,
что ваххабит-подпольщик определенно работал не один. "Ваххабиты, такие как
Алибашич, достаточно подготовлены, обучены и вооружены для совершения нападений
как на стратегическую инфраструктуру государства, так и на места многочисленных
скоплений гражданского населения. Я убежден, что арестованный ваххабит не
одинок в этой акции и имеет сообщников", – приводит слова эксперта
"Московский комсомолец".
Сербия остается одной из немногих европейских стран, поддерживающих дружеские отношения с Россией. Белград выступает против антироссийских санкций и обещает, что никогда не введет ограничительные меры в отношении друзей. Президент Александр Вучич – частый гость в Москве, последний раз он прилетал в Россию в октябре 2018 года.