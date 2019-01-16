В Сербии раскрыли план покушения на Владимира Путина. Задержанный властями ваххабит действовал не один, а значит, угроза сохраняется.

В Сербии раскрыли план покушения на Владимира Путина.Задержанный властями ваххабит действовал не один, а значит, угроза сохраняется.Местным журналистам удалось узнать подробности задержанияполицейскими 21-летнего Армина Алибашича. Остановили его для проверки документовв городе Нови-Пазар, почти в двухстах километрах от Белграда. Патруль заинтересовалсяподозрительно большим рюкзаком, который нес Алибашич.Оказалось, что в рюкзаке лежала винтовка с оптическимприцелом, а в квартире ваххабита полицейские нашли целый арсенал оружия иоборудования, необходимого для изготовления взрывных устройств. В смертоноснойколлекции боевика были различные химические вещества, часы для подсоединения кбомбам, мобильные телефоны для активации взрывных устройств, провода,детонаторы.Помимо этого, боевик хранил у себя дома флаг запрещенной вРоссии террористической организации "Исламское государство", агитационныематериалы, листовки и соответствующую литературу.Сыщики оперативно проверили контакты Алибашича и выяснили,что он готовил акцию к визиту Владимира Путина, намеченному на 17 января.Террорист подготовил бомбу и хотел взорвать ее день прибытия российскогопрезидента в Белград.Эксперт по борьбе с терроризмом Джевад Галияшевич считает,что ваххабит-подпольщик определенно работал не один. "Ваххабиты, такие какАлибашич, достаточно подготовлены, обучены и вооружены для совершения нападенийкак на стратегическую инфраструктуру государства, так и на места многочисленныхскоплений гражданского населения. Я убежден, что арестованный ваххабит неодинок в этой акции и имеет сообщников", – приводит слова эксперта"Московский комсомолец".Сербия остается одной из немногих европейских стран, поддерживающих дружеские отношения с Россией. Белград выступает против антироссийских санкций и обещает, что никогда не введет ограничительные меры в отношении друзей. Президент Александр Вучич – частый гость в Москве, последний раз он прилетал в Россию в октябре 2018 года.