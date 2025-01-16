Глава Следкома РФ потребовал доложить ему о ходе проверки обстоятельств избиения учащегося школы №15 в Гусь-Хрустальном. Информация об инциденте появилась в местном паблике 13 января вместе

Глава Следкома РФ потребовал доложить ему о ходе проверки обстоятельств избиения учащегося школы №15 в Гусь-Хрустальном. Информация об инциденте появилась в местном паблике 13 января вместе с видео, на котором видно, как один школьник бьет другого. Из пресс-релиза Следкома РФ Согласно сообщениям, несовершеннолетний на протяжении длительного времени подвергался противоправным действиям со стороны одноклассника. Глава Следственного