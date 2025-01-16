Фонд археологии музея-заповедника «Александровская слобода» пополнился очень габаритным предметом.

Фонд археологии музея-заповедника «Александровская слобода» пополнился очень габаритным предметом, который, вероятно, скоро станет экспонатом на одной из ближайших выставок, затрагивающих тему строительства царского кремля.Водопроводная труба, бережно принесенная на днях в хранилище, была обнаружена в земле на территории царского кремля в 1970-х годах. В средние века они распространились повсеместно и вплоть до 1960-х годов встречались во многих городах России.Рассказывает Ирина Короткова, хранитель коллекций музея-заповедника : «Согласно архивным документам, деревянный водопровод на территории Слободы был устроен еще в XVIII веке. На территории архитектурного ансамбля сохранилась водоналивная палатка из кирпича и колодец в ней, от которого по подземным деревянным трубам поступала вода. В результате нашего исследования удалось выяснить, что «музейная труба» изготовлена из сосны, судя по крупным размерам является водопроводной (не канализационной). На одном конце ее имеется втулка-переходник, на другом – отверстие с раструбом для обеспечения соединения труб между собой. Поскольку труба достаточно хорошо сохранилась, без следов гниения, мы можем датировать ее первой половиной XIX века. Хотя и существовали такие трубы повсеместно, до нашего времени их сохранилось крайне мало, и каждая является музейной редкостью. Поэтому, несомненно, слободской предмет - подлинный раритет музейной коллекции. Еще большую ценность труба обретает по причине ее местного происхождения и использования».И далее И.Короткова поясняет. При раскопах архитектурный отряд Екатерины Туровой (экспедиция Государственного Эрмитажа) обнаружил траншею с водопроводом, которая прорезала Большую палату. О том, что уже в XVIII веке в Успенском девичьем монастыре был деревянный водопровод, есть сведения в «Материалах исследования по Успенскому монастырю в г. Александрове». На территории «Слободы... » сохранилась водоналивная палатка из кирпича и колодец в ней, от которого вода поступала в 5 точек. Так, в «Описи зданий и имущества Александровского Успенского монастыря за 1861 год» записано:«Колодезь, устроенный механически... вода сама по себе подземными деревянными трубами проходит в пять разных мест монастыря, а именно: в общую для всех наливную палатку, в настоятельскую, хлебную и квасную, келии и больницу. Весь механизм приводится в движение одною лошадью. Палатка для наливания воды, каменная, покрытая тесом и выкрашенная красной краской. В ней устроена печь, для того, чтобы в зимнее время вода в чане не замерзала, а для воды – большой чан, на коем набиты железные обручи. Для света в палатке есть два маленьких окна». Возможно, музейная труба из того или более позднего водопровода XIX века.Священник Виноградов также описывает водопровод в монастырской летописи, в частности, что он был «устроен еще при игумении Евгении в 1820-х гг. посредством механизма, приводимого в движение лошадью, вода подавалась во весь монастырь по деревянным просверленным лежням. Но деревянные лежни гнили, водопровод... портился. Очень часто приходилось его чинить... ». Лишь в 1912 году все деревянные лежни заменили трубами из оцинкованного железа и вместо деревянного бака для воды поставили бак из котельного железа емкостью 500 ведер.Кстати, там, где грунт и погодные условия не агрессивны к таким старинным деревянным трубам, они дошли до нашего времени во вполне рабочем состоянии.