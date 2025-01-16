Светофор на пересечении улицы Белоконской и проспекта Строителей перенастроят. Решение изменить интервалы световых сигналов принял мэр Дмитрий Наумов после множества обращений жителей.

Светофор на пересечении улицы Белоконской и проспекта Строителей перенастроят. Решение изменить интервалы световых сигналов принял мэр Дмитрий Наумов после множества обращений жителей. Новый светофор был установлен в прошлом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Однако на практике он только ухудшил дорожную ситуацию. Для того, чтобы разобраться в ситуации, на место выезжал заместитель мэра