Злоумышленница бросила в колесную арку машины пропитанное горючим полотенце.

В Юрьев-Польском Владимирской области 66-летняя женщина попыталась поджечь автомобиль своей односельчанки из-за неприязненных отношений. Об этом сообщили в УМВД по региону.По версии следствия, злоумышленница бросила в колесную арку машины пропитанное горючим полотенце, однако огонь быстро погас. Ущерб составил 400 тыс. рублей.Сотрудники полиции изъяли улики и установили личность подозреваемой, которой оказалась знакомая пострадавшей. Женщина была задержана. В содеянном она призналась. Против нее возбуждено уголовное дело. Теперь женщина находится под подпиской о невыезде.