За это компания получила штраф.

В Александрове Владимирской области подрядчика, ответственного за благоустройство сквера на улице Маяковского, оштрафовали за срыв сроков исполнения работ. Прокуратура региона сообщила, что контракт на сумму 7,2 миллиона рублей был заключён с фирмой, и работы должны были завершиться до 2 августа 2024 года.Но к сентябрю 2023 года благоустройство находилось лишь на начальной стадии. Руководителю организации было выдано представление, а затем возбуждено дело об административном правонарушении с штрафом в 180 тысяч рублей. После этого работы были завершены.Напомним, ранее мы писали, что в