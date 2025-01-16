Все водители получили водительские удостоверения, но вскоре были поставлены на учёт врача психиатра-нарколога.

В Судогде Владимирской области прокуратура нашла 15 водителей, которые по состоянию здоровья не могут водить машину. Теперь через суд их хотят лишить водительских прав.Все водители получили водительские удостоверения, но вскоре были поставлены на учёт врача психиатра-нарколога с диагнозом «психические и поведенческие расстройства», вызванные употреблением стимуляторов, включая алкоголь.Иск в суд уже подан. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.