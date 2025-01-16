У владимирца, любящего ездить за рулем пьяным, конфисковали недешевую иномарку «Ниссан Кашкай Текна». Ранее водителя уже подвергали административному наказанию за пьяную езду, но он

У владимирца, любящего ездить за рулем пьяным, конфисковали недешевую иномарку «Ниссан Кашкай Текна». Ранее водителя уже подвергали административному наказанию за пьяную езду, но он никаких выводов для себя не сделал. И в июле прошлого года его снова поймали нетрезвым во время вождения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, владимирца остановили на Юбилейной улице. Проходить освидетельствование