Проект по организации платных парковок был запущен в 2023 году.

В 2024 году водители Суздаля Владимирской области заплатили более 63 миллионов рублей за платные парковки. Об этом рассказала администрация города. На обслуживание системы платных паркингов направили 21 миллион рублей.Проект по организации платных парковок был запущен в 2023 году, в результате чего было создано 804 платных места для машин.Хотя прогнозируемые поступления на текущий год не раскрыты, содержание системы парковок обойдется в 20 миллионов рублей. Напомним, ранее мы писали, что