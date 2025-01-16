47-летнего ранее судимого за разбой александровца будут судить за то, что сильно избил отчима своей возлюбленной. Теперь мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее

47-летнего ранее судимого за разбой александровца будут судить за то, что сильно избил отчима своей возлюбленной. Теперь мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Пострадавший умер в больнице из-за полученных травм, сообщают пресс-службы Следкома и прокуратуры области. Все произошло вечером 7 ноября прошлого года. Пьяный александровец был у себя в квартире в доме