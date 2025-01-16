С 17 по 19 января в Доброграде будут проходить гонки на собачьих упряжках «Семь верст». На соревнования приедут более сотни спортсменов и три сотни собак из 14-ти регионов страны. Самому юному

С 17 по 19 января в Доброграде будут проходить гонки на собачьих упряжках «Семь верст». На соревнования приедут более сотни спортсменов и три сотни собак из 14-ти регионов страны. Самому юному каюру всего четыре года, а самому опытному – 64. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. Гонки будут длиться три дня. 17 января в