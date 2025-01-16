Поминки в деревне Великово закончились пожаром и гибелью трех односельчан. А может и четырех – по нашей информации, на пепелище ищут останки 69-летней хозяйки дома. Трагедия произошла

Поминки в деревне Великово закончились пожаром и гибелью трех односельчан. А может и четырех – по нашей информации, на пепелище ищут останки 69-летней хозяйки дома. Трагедия произошла вчера, 15 января. Как сообщил «Шестому каналу» собственный источник, жители деревни в этот день похоронили односельчанина. После поминального обеда люди переместились в злополучный дом №27 на улице Школьной,