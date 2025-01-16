Звонкий лай от безысходности. В селе Энтузиаст Юрьев-Польского района две овчарки оказались заперты в квартире. 14 января у них умер хозяин. Собаки делят горе в двухкомнатной квартире, скорее

Звонкий лай от безысходности. В селе Энтузиаст Юрьев-Польского района две овчарки оказались заперты в квартире. 14 января у них умер хозяин. Собаки делят горе в двухкомнатной квартире, скорее всего, без еды и воды. Соседка умершего хозяина Собаки домашние. Вот эта маленькая, которая лает, вообще не жила на улице, она даже не выгуливалась. Большая собака гуляла.