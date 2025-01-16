В 2024 году на склады региона поступило 300 партий зарубежной продукции.

В 2024 году на склады Владимирской области поступило 300 партий зарубежной продукции общим весом 6,7 тонн из 16 стран. По данным регионального Россельхознадзора, объем импорта увеличился по нескольким категориям: саженцы из Беларуси и кокосовая стружка из Филиппин возросли на 80%, миндаль из Турции - на 31%, а табачное сырье из ОАЭ, Индии, Замбии и Ирана - на 92%. Также отмечен рост импорта необжаренного кофе из Бразилии на 48%.Экспорт из области также активизировался — продукция была отправлена в 16 стран, включая Китай и Узбекистан. Основными двигателями роста стали льноволокно и увеличенные объемы отгрузки премиксов и лесопродукции.