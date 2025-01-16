Жителей и гостей области предупреждают об опасных сосульках и сходах снега с крыш, которые в любой момент могут покалечить человека.

Жителей и гостей области предупреждают об опасных сосульках и сходах снега с крыш, которые в любой момент могут покалечить человека.Смотрите наверхТемпературные качели с минусовыми отметками, чередующимися с оттепелью и дождями, во Владимирской области продержались все новогодние праздники и захватили первую рабочую неделю.Такие природные проказы не только негативно влияют на метеозависимых людей, но и чреваты другими угрозами, подстерегающими владимирцев.«В зимнее время, особенно во время перепадов температур, на крышах зданий скапливаются массы снега и образуются сосульки. Неконтролируемый сход снега с крыш и падение сосулек опасны: люди могут получить тяжёлые травмы и даже погибнуть», – предупреждают в мэрии.Чтобы избежать неприят­ных последствий, жителям рекомендуют быть предельно внимательными под карнизами зданий, балконами и водостоками, на которых могут образоваться наледь и сосульки. Не стоит приближаться к крышам зданий – там возможен сход снега – и не следует пускать в такие места детей.Если участок пешеходной дороги огорожен, скорее всего, в этот момент рабочие занимаются расчисткой крыши, поэтому целесообразно обойти это место на безопасном расстоянии. Также нельзя игнорировать указатели и то, что говорят коммунальщики.Во время гололедицы сле­дует обращать внимание на обледенение тротуаров: обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Если вы услышали сверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Возможно, это сход с крыши снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене – козырёк крыши послужит укрытием.Поэтому власти просят жителей не тратить время на гневные посты в социальных сетях, а действовать оперативно: обратиться напрямую в управляющие компании, ТСЖ и ЖСК с сообщениями об опасных сосульках и наледи.Ответственные за снегНерасторопность коммунальщиков нередко приводит к печальным последствиям. К примеру, 23 февраля 2024 года возле дома № 22 на Верхней Дуброве женщина 1989 года рождения возвращалась с компанией от знакомых. Когда она остановилась у подъезда, с крыши внезапно сорвалась льдина и упала ей на лицо. В результате пострадавшая получила сотрясение мозга и переломы костей лица. Эксперты оценили это как вред здоровью средней тяжести. Прокуратура сразу же организовала проверку. Позже историей заинтересовался и председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.В ходе расследования выяснилось, что сотрудники управкомпании заметили эту глыбу на крыше ещё до её падения. Вот только промедлили с её устранением – теперь придётся отвечать за это по закону.«Сотрудница организации, ответственной за содержание и техническое обслуживание здания, своевременно заметила угрожающее падением ледовое образование и 22.02.2024 доложила о ситуации инженеру. Однако последний, вопреки требованиям должностной инструкции, к полученной информации отнёсся без надлежащего внимания и назначил работы по очистке крыши дома на 26.02.2024, полагая, что за четыре дня наледь не обрушится», – отметили в надзорном ведомстве региона.Ожидания инженера не оправдались. Глыба четыре дня не продержалась и рухнула на женщину. Сотруднику управкомпании теперь грозит до двух лет лишения свободы.Если в новом году во Владимирской области подобных происшествий пока не было, в других регионах «сосулькопад» уже начался. Так, 40-летний житель Невского района в Санкт-Петербурге, проходя мимо дома № 31 по проспекту Елизарова, стал мишенью для слетевшей с крыши сосульки. Инцидент произошёл примерно в 2 часа ночи 11 января.У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.В среду, 8 января, 13-летняя девочка стала жертвой наледи, которая упала ей на голову с козырька дома № 20 на проспекте Чернышевского. В этот момент школьница выходила со станции метро «Чернышевская», опустив голову в экран телефона.Пострадавшая с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой отправилась в больницу.