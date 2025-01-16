Малыш упирался подбородком и шеей в подлокотник.

Во Владимире молодая мама столкнулась с неприятностью, когда её годовалый сын застрял между столиком и сиденьем стульчика. Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом рассказали в городском поисково-спасательном отряде.Из-за этого малыш упирался подбородком и шеей в подлокотник. Спасатели прибыли на место всего через 6 минут и приняли решение не разбивать стул, а аккуратно освободить ребенка.В итоге, стул остался целым, малыш был спасен, а мама смогла вздохнуть с облегчением.