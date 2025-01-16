Женщина опубликовала в соцсетях ролик с детской дракой.

В школе №15 города Гусь-Хрустальный во Владимирской области дети третий год истязают одноклассника. По словам родных ребенка, мальчика постоянно избивают. Его мучений не выдержала бабушка, женщины опубликовала в соцсетях ролик с дракой школьников. Подробности в материале —«Души его! Души!»И снова школа №15! Избивают моего внука! И это длится уже 3 года, с приходом ребенка, который его постоянно достает. Он из 10 школы», — оставила эмоциональное сообщение женщина в группе «Подслушано в Гусе».«Больше деталей многолетней травли внука бабушка не раскрыла. На записи видно, как один мальчик пытается повалить другого. Тот старается дать отпор, но падает на пол и лежит неподвижно.«Души его! Души!» — кричат одноклассники, наблюдающие за происходящим. Никто не пытается помочь мальчику.В соцсетях ролик не остался без внимания. В комментариях началась бурная дискуссия: кто-то защищает мальчика, страдающего от буллинга, другие, напротив, считают такое «нормальным» в среде мальчишек.«Для чего вы выкладываете это видео сюда? Во все времена были такие ситуации, всегда был кто-то, кто обижал кого-то и, как правило, обижают тоже не просто так», — пишет Рита Х.«В данной ситуации виноваты родители! Если б я узнала что мой сын дерется в школе — я б таких люлей навешала, что уж три года после он бы точно не распускал свои рученки», — высказалась Марина С.«Идите в полицию, пишите заявление! Здоровья и сил вашему малышу», — поддержала семью Александра Р.Факт избиения подтвердилсяДискуссией в соцсетях эта история не закончилась. Оказалось, что бабушка опубликовала ролик во время служебного расследования в школе. Местные власти в курсе драки, а родители, защищая своего ребенка, сообщили об издевательствах в устной форме в управление образования и молодёжной политики города Гусь-Хрустальный 13 января.К разбирательствам подключились комиссия по делам несовершеннолетних и отдел по делам несовершеннолетних ОМВД, а также прокуратура. Сотрудникам ведомств предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, личные особенности характеров подростков и провести ряд мероприятий во избежания подобных случаем.О мальчике известно, что после драки помощь медиков ему не понадобилась. Сейчас он ходит в школу.