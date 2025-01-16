Соревнования для рыбаков состоялись на водохранилище Содышка. Участники ловили на блесну со льда. На чемпионат приехали восемь команд из Владимира, Москвы и Московской области.

Соревнования для рыбаков состоялись на водохранилище Содышка. Участники ловили на блесну со льда. На чемпионат приехали восемь команд из Владимира, Москвы и Московской области. Соревнования длились 6 часов. По итогам лучшим рыбаком оказался Юрий Бобков из Москвы, он занял 1 место. Второе – у Кирилла Славина, нашего земляка. «Бронза» – у москвича Руслана Федунова. Также