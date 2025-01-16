А также 19 тонн ультрапастеризованных сливок.

9 января 2025 года управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям проконтролировал ввоз молочной продукции на территорию Владимирской области. Из Ирана в регион поступило 8 партий товаров, включая 132 тонны сливочного сыра и 19 тонн ультрапастеризованных сливок.Были отобраны пробы, которые отправили на анализ в лабораторию Владимирского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты подтвердили соответствие продукции требованиям, и после прохождения таможенных процедур молочные изделия вскоре поступят на полки магазинов Владимирской области.