43-летнего жителя Селивановского района наказали лишением свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года после того, как полицейские нашли у него дома коноплю. Мужчина сам их

43-летнего жителя Селивановского района наказали лишением свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года после того, как полицейские нашли у него дома коноплю. Мужчина сам их вызвал, поскольку решил, что его обокрали. Как сообщает пресс-служба Селивановского райсуда, история случилась 3 сентября прошлого года. Мужчина пил вместе с приятелем у себя дома. В