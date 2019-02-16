«Безопасное колесо» – это ежегодное мероприятие с этапами соревнований, которые проводятся среди Юных инспекторов дорожного движения...
Во всех округах столицы сотрудники Госавтоинспекции проводят конкурс среди Юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019».
«Безопасное колесо» – это ежегодное мероприятие с этапами соревнований, которые проводятся среди Юных инспекторов дорожного движения. В нем участвуют добровольные отряды школьников, которые выступают за безопасное поведение на дорогах. В данном конкурсе от участников требуется филигранное владение велотехникой, умение работать самостоятельно и в команде, а также физическая и психологическая устойчивость.
Инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО посетили соревнование Юных инспекторов дорожного движения, проводимого на базе ШО3 ГБОУ «Школа № 2075». Сборные команды ЮИД из 9 образовательных комплексов продемонстрировали свое мастерство в рамках подготовки к весенним соревнованиям Всероссийского движения «Безопасное колесо» в номинации «Фигурное вождение велосипеда».
Сотрудники ГИБДД Северо-Западного округа совместно с Межрайонным советом директоров школ районов Щукино-Хорошево Мневники, Митино-Строгино, Северное Тушино, Южное Тушино, Куркино и Покровское-Стрешнево также провели межрайонный конкурс «Безопасное колесо».
В начале мероприятия ребятам необходимо было продемонстрировать свои знания по основным Правилам дорожного движения и ответить на вопросы по оказанию первой медицинской помощи. Второй этап конкурса состоял в фигурном вождении велосипеда, где каждый ребенок должен был проехать небольшой участок с препятствиями. Все команды прошли испытание и в завершение конкурса изготовили поделки своими руками на тему безопасного поведения.
Все команды, занявшие призовые места, были награждены дипломами и ценными подарками.
В марте месяце запланирован последний этап, на котором будет представлен финал Московского городского слета отрядов ЮИД.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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