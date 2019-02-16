Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками новым фото. Это очередной шпагат, но на этот раз балерина использовала бутылки с водой, чтобы усложнить процесс.

Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками новым фото. Это очередной шпагат, но на этот раз балерина использовала бутылки с водой, чтобы усложнить процесс.Скандально известная балерина поделилась со своими подписчиками в Instagram новым фото – прима села на шпагат на бутылки с водой, вдохновившись примером звезды Голливуда Жан-Клод Ван Дамма."А поскольку шпагат Волочковой – это уже фишка… я подумала, что нужно сделать его незамедлительно на том, что под рукой!! Но фору шпагату Ван Дамма я дать могу!" – подписала светская львица свой пост.По словам Волочковой, она вместе с любимым, имя которого знаменитость держит в строжайшем секрете, скоротала вечер за просмотром одного из культовых боевиков с Ван Даммом в главной роли. Это и послужило вдохновением для нового снимка.Ранее прима-балерина рассказала, что встречается с олигархом три с половиной года. Сейчас же Волочкова счастлива в новых отношениях, избранник уже сделал ей предложение руки и сердца.При этом светская львица пока не дала ответа и припомнила, что даже с отцом своей единственной дочери Ариадны так и не дошла до ЗАГСа. Волочкова искренне верила в то, что появление штампа в паспорте непременно отразится на их отношениях. Балерине казалось, что с женитьбой они забудут о романтике, с головой погрузившись в бытовые проблемы, ссоры и конфликты, которые в итоге испортят их отношения.