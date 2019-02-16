Арестованного по подозрению в мошенничестве гражданина США Майкла Калви - основателя компании Baring Vostok - в ближайшее время посетят в СИЗО члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Первое время он будет находиться в СИЗО на карантине - как правило, это означает одиночное содержание.

Арестованного по подозрению в мошенничестве гражданина США Майкла Калви — основателя компании Baring Vostok — в ближайшее время посетят в СИЗО члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК). Как рассказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, в комиссии намерены уточнить, в какое СИЗО доставят Калви, и сразу же посетить его, чтобы проверить условия содержания и соблюдение гражданских прав американца.Первое время Майкл Калви будет находиться в СИЗО на карантине — как правило, это означает одиночное содержание, передает "Интерфакс". В этот период, по закону не превышающий 10 дней, арестанта в обязательном порядке осматривают врачи, с ним также общается психолог.Защита Майкла Калви не согласна с решением Басманного суда о его аресте и намерена обжаловать его в Мосгорсуде. "Будем просить о домашнем аресте или залоге", — уточнил адвокат Дмитрий Клеточкин.Калви подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Cуд учел позицию следствия и прокуратуры и арестовал его до 13 апреля, придя к выводу, что подозреваемый обладает значительными ресурсами, чтобы скрыться или оказать давление на свидетелей.Суд учел американское гражданство Калви, а также наличие у него значительных финансовых ресурсов и связей, передает ТАСС. "Только содержание подозреваемого Калви под стражей может обеспечить интересы следствия", — отметил в постановлении судья Артур Карпов.Уголовное дело о хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка "Восточный" Следственный комитет России возбудил 13 февраля по заявлению члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова, с которым он обратился в управление "К" ФСБ России.Основным фигурантом в деле стал сам Майкл Калви, задержаны он и еще пять человек, в том числе гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров и директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль.Задержанных подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе группы. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный Первым коллекторским бюро от "Восточного" в 2015 году кредит на 2,5 миллиарда рублей был зачтен уступкой акций.По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций Первого коллекторского бюро, которые были оценены в сумму долга, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тысяч рублей. Это и привело к фактическому хищению средств.