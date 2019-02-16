Певица Нюша выложила снимок без макияжа, где она гуляет с коляской. Пользователей расстроил внешний вид звезды.

Певица Нюша выложила снимок без макияжа, где она гуляет с коляской. Пользователей расстроил внешний вид звезды.Певица рискнула выложить в своем Instagram фото без макияжа – на снимке она в леопардовом пальто и с коляской на прогулке с дочерью. Поклонники звезды отреагировали неоднозначно.Некоторых умилил сонный вид Нюши – пользователи сочли это милым и даже гармоничным."Такая милая, естественная, счастливая!", – пишут они.Но большинство все-таки решило, что Нюша выложила неудачный снимок, а некоторые даже начали писать, что звезда сильно постарела и разочаровывает своим внешним видом: "Баба Нюша", "Я то на этом фото дала лет 40 ей", "Подумала, что бабушка с коляской", "Дочки забирают немного красоты", "Выглядите не фонтан(", "С детьми так, один год за десять".Впрочем, нашлись и те, кто вступимся за певицу, отметив, что просто был выбран неудачный ракурс, а небольшие припухлости от недосыпа – это нормально, когда ребенку всего три месяца.Сама Нюша никак не стала отвечать на критику. Ранее "Дни.ру" писали об отдыхе звезды в Маями в компании тогда еще беременной Виктории Лопыревой. Многочисленные фанаты советовали Нюше держаться подальше от Вики, а мужа и вовсе спрятать.