Бывший вице-президент США Джо Байден назвал страны, которые можно считать серьезными вызовами для США на мировой арене. По его мнению, это Россия и Китай.

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал страны, которые можно считать "серьезными вызовами" для США на мировой арене. По его мнению, это Россия и Китай. Однако Байден считает, Россия ослабевает, но при этом становится более агрессивной. А вот Китай наоборот становится все более сильной державой.Это заявление Байден сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности. Помимо этих заявлений бывший вице-президент США призвал не забывать, что при противостоянии с такими странами Западу не следует забывать, что "речь идет о соревновании между разными системами".Мюнхенская конференция по безопасности проходит в эти дни в 55-й раз. Одной из центральных тем обсуждения стал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также участники форума обсудят кризис в Венесуэле, проект "Северный поток-2" и грядущий Brexit.Ранее Вашингтон не раз делал заявления об "ослабевающей под действиями санкций России". Ограничительные политические и экономические меры введены в отношении России и ряда лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине. Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало руководство США. Под давлением со стороны Вашингтона к санкциям присоединились страны Евросоюза.