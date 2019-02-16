Около 200 тысяч человек вышли сегодня на улицы Барселоны, выступая против судебного разбирательства над каталонскими чиновниками

Около 200 тысяч человек вышли сегодня на улицы Барселоны, выступая против судебного разбирательства над каталонскими чиновниками, передает канал "Россия 24".Такие цифры приводят в полиции, организаторы акции утверждают, что численность митингующих превысила полмиллиона.4 дня назад в Верховном суде начались слушания по делу 12 чиновников. Два года назад они поддержали проведение референдума о независимости Каталонии, прокуратура предъявила политикам обвинение в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. В тюрьму их могут отправить на срок до 25 лет.