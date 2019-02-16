В Астане матчем между местным Барысом и омским Авангардом продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева уступили со счетом 1:2 по буллитам, но при этом гарантировали себе первое место в дивизионе Чернышева.

В Астане матчем между местным "Барысом" и омским "Авангардом" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева уступили со счетом 1:2 по буллитам, но при этом гарантировали себе первое место в дивизионе Чернышева.В составе победителей шайбу забросил Виктор Сведберг (12-я минута), у астанинцев отличился Никита Пивцакин (49). Победный буллит реализовал Сергей Широков."Барыс" с 84 очками обеспечил себе победу в дивизионе Чернышева и сейчас занимает второе место в Восточной конференции. "Авангард" с 81 баллом занимает четвертую строчку на Востоке. Омская команда лишилась шансов догнать "Барыс" за единственный оставшийся матч в регулярном чемпионате.