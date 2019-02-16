Громкое уголовное дело о хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка Восточный: уже арестованы гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, гражданин Франции Филипп Дельпаль и еще несколько ключевых управленцев. Задержаны топ-менеджеры инвестиционного фонда Baring Vostok и его основатель - гражданин США Майкл Калви.

Громкое уголовное дело о хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка "Восточный": уже арестованы гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, гражданин Франции Филипп Дельпаль и еще несколько ключевых управленцев.Задержаны топ-менеджеры инвестиционного фонда Baring Vostok и его основатель — гражданин США Майкл Калви. В Басманном суде решается вопрос о его аресте.По данным следствия, Калви организовал схему, по которой кредит на 2,5 миллиарда рублей был перезачтен уступкой акций "Первого коллекторского бюро" по заниженной цене, что привело к фактическому хищению этих средств.