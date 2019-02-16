Мюнхенская Бавария продолжает поиски потенциальной замены польскому форварду Роберту Левандовскому, который, судя по информации из стана клуба, может покинуть команду в летнее межсезонье. Инсайдеры подтвердили, что мюнхенцы имеют интерес к Луке Йовичу из Айнтрахта.

Мюнхенская "Бавария" продолжает поиски потенциальной замены польскому форварду Роберту Левандовскому, который, судя по информации из стана клуба, может покинуть команду в летнее межсезонье. Инсайдеры подтвердили, что мюнхенцы имеют интерес к Луке Йовичу из "Айнтрахта".Этот интерес стал еще более предметным в свете появившейся информации, что на Йовича претендует мадридский "Реал", который даже начал переговоры с клубом из Франкфурта и даже предложил за форварда 45 млн евро.Серб в этом году демонстрирует очень хорошую результативность, забив 14 голов в 19 матчах за "Айнтрахт". При этом права на перспективного футболиста принадлежат "Бенфике", и на него, кроме "Реала" и "Баварии" претендуют испанская "Барселона" и английский "Ливерпуль".