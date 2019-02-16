Организация Bellator выплатит гонорары российскому бойцу смешанного стиля Сергею Харитонову и американцу Мэтту Митриону за бой, который был признан судьями несостоявшимся.

Организация Bellator выплатит гонорары российскому бойцу смешанного стиля Сергею Харитонову и американцу Мэтту Митриону за бой, который был признан судьями несостоявшимся.Ранее россиянин получил удар в пах от американца на первых секундах боя, после чего не смог продолжить борьбу и в итоге был доставлен в больницу, где ему диагностировали гематому. Поединок проходил в американском городе Анкасвилл в рамках турнира Bellator 215.Отметим, что Харитонов хотел бы в будущем провести повторный поединок с американцем.