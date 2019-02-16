Власти Германии думают над возможностью изменения правовой базы, регулирующей строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток - 2.

Власти Германии думают над возможностью изменения правовой базы, регулирующей строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2"."Я полагаю, что он может быть реализован при новых условиях. Но, очевидно, будут некоторые изменения", — заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью агентству "Рейтер".По словам министра, эти изменения нужны, чтобы проект соответствовал новым требованиям Газовой директивы Евросоюза. В частности, они могут коснуться права собственности на газопровод (правила требуют разделения собственности на производство и сам трубопровод). При этом Петер Альтмайер подчеркнул, что именно Германия будет принимать решения, как будут реализованы эти меры, передает РИА Новости.Ранее Совет ЕС и Европарламент смогли согласовать компромиссные поправки в Газовую директиву ЕС. Их суть сводится к тому, страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода (для Германии это "Северный поток — 2"), сможет выбирать формулы применения правил Газовой директивы, а также делать исключения из нее.