Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пути урегулирования ситуации в Венесуэле должны найти сами жители этой страны, и международное сообщество должно их к этому призывать. Министр ответил и на многие другие вопросы журналистов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пути урегулирования ситуации в Венесуэле должны найти сами жители этой страны, и международное сообщество должно их к этому призывать.В беседе с журналистами в субботу в Мюнхене, он отметил, что такую позицию поддерживают Уругвай, Мексика, страны Карибского сообщества, Россия, Китай, Иран, Боливия и многие другие. Однако, продолжил Лавров, оказалось, что она не совпадает "с тем планом, который был сверстан в отношении венесуэльского государства" странами Запада."Беспредельный характер всего происходящего, по-моему, очевиден даже моим западноевропейским коллегам, которые не очень охотно на эту тему говорили", — сказал высокопоставленный российский дипломат, слова которого цитирует "Интерфакс". Лавров добавил, что обсуждал ситуацию в Венесуэле практически со всеми своими партнерами в ходе встреч на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.Глава МИД РФ сообщил также, что с интересом ждет дискуссии на предстоящем саммите "двадцатки" в Японии с учетом последних шагов США по развалу системы международных договоров в сфере глобальной безопасности. "Хотя до нее еще дожить надо", — добавил он.Говоря о конфликте в Сирии, Лавров высказал мнение о том, что вовлечение в него новых нелегитимных игроков контрпродуктивно. Так он ответил на вопрос о возможной буферной зоне на севере Сирии с участием стран Европы и США. "Мне кажется, надо ориентироваться на те договоренности, которые разрабатываются в рамках астанинского формата", — приводит слова министра РИА Новости.Комментируя заявление продюсера британского телеканала BBC, признавшего постановочный характер съемок химических атак в Сирии, Лавров заявил, что всем это было очевидно с самого начала. "Отрадно то, что есть честные журналисты на Земле", — сказал он.Глава МИД РФ заявил, кроме того, что у России нет искусственных сроков для заключения мирного договора с Японией. "Мы хотим двигаться на основе декларации 1956 года", — указал глава российского внешнеполитического ведомства.Говорил Лавров и о строительстве газопровода "Северный поток-2", отметив, что позиция Германии в этом вопросе о остается неизменной. Строительство газопровода он назвал "чисто экономическим, коммерческим проектом".Что касается выполнения минских договоренностей, глава МИД РФ выразил сомнение в том, что по этому вопросу можно ждать позитивных подвижек по со стороны Украины до предстоящих в этой стране в нынешнем году президентских и парламентских выборов. А отказ Евросоюза от выдачи шенгенских виз жителям Крыма Лавров охарактеризовал как дискриминацию.Глава российского МИД заявил, кроме всего прочего, что представители стран Евросоюза на встречах на полях Мюнхенской конференции заявляли о желании нормализовать отношения с Россией. По его словам, российская делегация провела в рамках мероприятия больше двух десятков встреч. Все переговоры министр назвал конструктивными.