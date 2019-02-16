Фильм ливанского журналиста Фираса Шуфи На восточном берегу Евфрата повествует о событиях 7 февраля 2018 года под Дейр-эз-Зором в Сирии при участии российских добровольцев из так называемой ЧВК Вагнер, которую в ряде СМИ связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Фильм ливанского журналиста Фираса Шуфи "На восточном берегу Евфрата" повествует о событиях 7 февраля 2018 года под Дейр-эз-Зором в Сирии при участии российских добровольцев из так называемой ЧВК "Вагнер", которую в ряде СМИ связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.Командование Вооруженных сил США в Сирии не торопится выполнять приказ президента Трампа о выводе американских войск с территории арабской республики. Глава центрального командования генерал Джозеф Вотел заявил в эфире телеканала CNN, что говорить о полном разгроме ИГ (деятельность террористической организации на территории России запрещена) пока рано.Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил о полном разгроме боевиков в Сирии, однако тогда же российский лидер отметил, что некоторые очаги террористической активности там все же сохраняются. Полному уничтожению боевиков со стороны Кремля и Дамаска препятствовало то, что Соединенные Штаты оккупировали часть территории Сирии с целью получить контроль над нефтегазовыми месторождениями на восточном берегу Евфрата, в чем уверены сами сирийцы.Борьба с террористами имитировалась американцами лишь ради выгодной картинки в СМИ, в то время как сами боевики являлись членами курдских отрядов "Сирийских демократических сил". Во время подготовки наступления сирийской армии 7 февраля, радикальные исламисты атаковали один из отрядов народного ополчения. Один из сирийских военных рассказал, что наступление продолжалось до тех пор, пока не дошли до точки соприкосновения, в этот момент авиация коалиции под эгидой США начала наносить удары с применением самолетов и вертолетов.Перевод фильма был опубликован информационным агентством News Front. Документальная лента подготовлена по заказу одной из британских телекомпаний, которая впоследствии отказалась брать фильм в эфир.