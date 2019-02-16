Президент США Дональд Трамп подпишет бюджетный закон для ряда министерств 15 или 16 февраля, что допускает краткосрочный шатдаун.

Президент США Дональд Трамп подпишет бюджетный закон для ряда министерств 15 или 16 февраля, что допускает краткосрочный шатдаун.Как передает РИА Новости, об этом мировое сообщество проинформировал и.о. исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.Он подчеркнул, что объявление режима ЧП на границе с Мексикой позволит Трампу получить до 8 миллиардов долларов на строительство стены.По его словам на строительство стены одобрено в бюджете США 1,4 миллиарда долларов. Панируется взять у Пентагона 3,6 миллиардов – из бюджета на военное строительство и 2,5 миллиардов – из антинаркотической деятельности военного ведомства. 600 миллионов будут взяты у Минфина из конфискационного фонда.Малвени не согласен с демократами о том, что данные действия Трампа беспрецедентно незаконные. Он сослался на опыт предыдущих американских президентов, которые перераспределили около 1,4 миллиарда долларов.Он напомнил, что с 1976 года режим чрезвычайного положения объявлялся 58 раз, и 41 из этих объявлений действуют до сих пор (в это понятие по американским традициям входит, в частности, санкции против других стран).В свою очередь, его шеф, Дональд Трамп заявил, что объявит режим ЧП для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью на границе с Мексикой, подписав специальный указ.