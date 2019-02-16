Московский ЦСКА на третьем сборе в Испании продолжает подготовку к весенней части сезона. В субботу он проводил товарищеский матч с английским Ньюкаслом и сыграл вничью со счетом 1:1.

Московский ЦСКА на третьем сборе в Испании продолжает подготовку к весенней части сезона. В субботу он проводили товарищеский матч с английским "Ньюкаслом" и сыграл вничью со счетом 1:1.Счет открыл на 16-й минуте открыл экс-форвард казанского "Рубина" и санкт-петербургского "Зенита" Соломон Рондон. Армейцы отыгрались на 40-й минуте, отличился Абель Эрнандес.В следующем матче на сборе ЦСКА 19 февраля встретится с клубом третьего испанского дивизиона "Картахеной".