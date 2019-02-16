В голландском Роттердаме продолжается теннисный турнир АТП с призовым фондом 1,1 млн. евро. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал соревнований.

В голландском Роттердаме продолжается теннисный турнир АТП с призовым фондом 1,1 млн. евро. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал соревнований.В четвертьфинале Даниил нанес поражение французу Жо-Вильфриде Цонга в двух партиях — 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 32 минуты.Соперником 23-летнего Медведева в полуфинале станет еще один француз Гаэль Мамфис. Турнир завершится 17 февраля.