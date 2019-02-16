Нападение произошло 14 февраля

Нападение произошло 14 февраляРасследование уголовного дела о нападении на мэра города Иваново Владимира Шарыпова передано в региональный СУ СКР. Об этом пишет .По данным информагентства, вечером 14 февраля этого года неизвестные напали на Владимира Шарыпова возле его собственного дома. В результате происшествия глава города получил незначительные ушибы, с которыми обратился в больницу.Полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».В субботу стало известно, что расследованием происшествия займется Следственное управление Следственного комитета по Ивановской области.