Додон не будет отзывать из России посла Молдавии в России Андрея Негуцу. Он остается на своем месте.

Президент Молдавии Игорь Додон не будет отзывать из России посла Молдавии в России Андрея Негуцу. Он остается на своем месте, подтвердил Додон, его слова приводит РИА Новости.Ранее МИД Молдавии заявил, что посол Негуцу будет отозван из России — соответствующий запрос об отзыве посла был отправлен в правительство. Причина требований об отзыве — январское открытие в Москве фонда развития социальных и культурных связей "Приднестровье", который считается официальным представительством непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Молдавский посол не препятствовал открытию фонда, и это стало причиной выдвинутых требований по его отзыву из России.Негуца был назначен на пост посла Молдавии в России весной 2017 года. Додон против отзыва дипломата из Москвы и объясняет, что по закону, решение о его отзыве принимает президент отдельным указом, а не правительство.Ранее сообщалось, что МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Васнецова для разъяснения ситуации в связи с открытием в Москве "представительства Приднестровья". МИД был недоволен тем, что на фасаде фонда присутствует надпись "официальное представительство".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии. После неудачной попытки решить проблему силовыми методами Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.