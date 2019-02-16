Каналы для переговоров с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) договору о РСМД открыты, Россия готова к диалогу.

Каналы для переговоров с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) договору открыты, Россия готова к диалогу.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность на полях Мюнхенской конференции по безопасности проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.Он назвал заявления США о возможном новом договоре некорректными и уподобил их "гаданию на кофейной гуще". При этом дипломат подчеркнул, что Москва готова к диалогу, все мирные инициативы "находятся на столе переговоров".В свою очередь, как сообщает "Интерфакс", вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что у России есть много наработок, чтобы парировать угрозы в случае окончательного выхода США из договора.2 февраля 2019 года США заявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через полгода пообещали выйти из договора, если РФ не вернется к его соблюдению.В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на демарш Вашингтона будет зеркальным. Россия приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2019-2020 годах Россия разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.США обвиняют РФ в том, что крылатая ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", которая стоит на вооружении ракетных бригад сухопутных войск России и может оснащаться ядерной боеголовкой, нарушает ДРСМД.Москва отвергает обвинения и выдвигает встречные претензии, напоминая, что Вашингтон нарушает договор, размещая в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тысяч километров. Кроме того, по мнению РФ, Пентагон нарушает ДРСМД, имея беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал.