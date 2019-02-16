Официальные источники в ЕС не готовы комментировать сообщения о том, что в Евросоюзе согласованы санкции в отношении россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. Ранее Bloomberg сообщил о том, что санкции будут введены против 8 россиян.

Официальные источники в Евросоюзе отказались комментировать сообщение Bloomberg о том, что новые санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе уже согласованы.Чиновник в институтах ЕС заявил "Интерфаксу", что работа над санкциями идет, но их юридическое утверждение на Совете ЕС 18 февраля пока не ожидается."Но я не могу вам сейчас подтвердить согласование этого решения", — сказал источник.Он предположил, что министры иностранных дел могут объявить о "политическом плане" введения санкций, но юридическое решение, возможно, будет позднее.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ЕС согласовали ограничительные меры против восьми россиян. Их имена не раскрываются. Вместе с тем, по некоторым данным, санкции не затронут компании.Санкции согласованы на уровне технических специалистов, и главы МИД не смогут о них объявить в понедельник, так как работу по правовым и техническим вопросам не успеют завершить.Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Украинские суда нарушили границу РФ и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. 24 украинских моряка были арестованы. Сейчас они находятся в СИЗО в Москве. Их обвиняют в незаконном пересечении границы. Киев считает их военнопленными.