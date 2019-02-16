Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что вектор внешней политики Украины не изменится с избранием нового президента.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что вектор внешней политики Украины не изменится с избранием нового президента. Курс на вступление страны в ЕС и НАТО внесен в Конституцию Украины, пояснил Климкин. Свое заявление Климкин сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян — просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже", — заявил министр.Климкин не опасается смены курса, так как избранному лидеру "придется считаться с мнением украинцев", пишет РИА Новости.Украина настаивает на постоянном международном наблюдении за Керченским проливом. Как заявил Климкин, нужно "наблюдать и из космоса, и из воды для того, чтобы точно знать, что Россия делает, а что нет". Российские власти не соглашаются с такой инициативой. Как заявил Климкин, предложение было обсуждено с Францией и Германией.